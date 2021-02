Regresso ao Reino Unido obriga a quarentena em hotel a partir de dia 15

JN/Agências Hoje às 02:38 Facebook

Os residentes no Reino Unido que regressem de países considerados de risco ao nível da disseminação da pandemia, como Portugal, têm de cumprir dez dias de quarentena em hotéis designados para o efeito.

O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde britânico, quinta-feira, e engloba residentes no país que provenham de 33 países com variantes de maior propagação e possivelmente mais resistentes a vacinas, como, por exemplo, Portugal e a África do Sul.

A medida vai entrar em vigor em 15 de fevereiro.

O Governo britânico já apresentou propostas a hotéis próximos de portos e de aeroportos que podem acomodar os viajantes que vão ficar em isolamento.

"Durante a pandemia, o Governo implementou medidas proporcionai, devido ao aconselhamento de cientistas, e isso levou a um dos regimes de fronteiras mais duros do mundo", explicitou, em comunicado, um porta-voz da tutela.

Para regressar ao Reino Unido já é necessário um teste cujo resultado à presença do SARS-CoV-2 seja negativo, assim como dez dias de quarentena. Além disso, é proibido viajar para férias.

O país tem mais de 110 mil mortos contabilizados desde o início da pandemia.