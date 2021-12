Reino Unido aplica novas sanções a Myanmar em conjunto com EUA e Canadá

JN/Agências Hoje às 17:27 Facebook

O Reino Unido anunciou esta sexta-feira novas sanções, em conjunto com os Estados Unidos e Canadá, contra a junta militar no poder em Myanmar devido à repressão contra a população e as violações dos direitos humanos.

O novo pacote de sanções inclui proibição de viagens e congelamento de bens a organismos oficiais para limitar o acesso a armas, equipamentos e financiamento, indicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico.

Desde o golpe de Estado que depôs Aung San Suu Kyi em fevereiro, o exército reprimiu violentamente as manifestações contra o regime, em ações que levaram à detenção de cerca de dez mil pessoas e à morte de pelo menos 1.300 civis, de acordo com a organização não-governamental Associação de Assistência aos Presos Políticos.

O Governo britânico também anunciou sanções contra Furqan Bangalzai, ex-comandante da organização terrorista Lashkar-e-Jhangvi, que ajudou a organizar o ataque bombista ao santuário Lal Shahbaz Qalandar no Paquistão em 2017, no qual morreram 70 muçulmanos sufis.

Bangalzai fica assim impedido de viajar para o Reino Unido, transferir dinheiro através de bancos britânicos ou ter interesses económicos no país.

O anúncio coincide com o Dia Mundial dos Direitos Humanos e pretende demonstrar que o Reino Unido está disposto a trabalhar com "democracias e parceiros, como uma rede de liberdade, para pedir contas àqueles que negam essas liberdades fundamentais", afirmou o secretário de Estado para a Ásia, Tariq Ahmad.