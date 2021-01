Reino Unido proíbe entrada de passageiros vindos de Portugal

JN Hoje às 16:13 Facebook

O Governo britânico decidiu, esta quinta-feira, proibir as viagens com origem em Portugal por causa da nova variante brasileira do coronavírus.

"As viagens de Portugal para o Reino Unido também serão suspensas devido às suas fortes ligações com o Brasil", anunciou o ministro britânico dos Transportes, Grant Shapps, no Twitter, enquadrando a medida num esforço de redução do risco de importação de infeções.

A exceção aplica-se aos residentes e a quem transportar, com origem em Portugal, bens de primeira necessidade.