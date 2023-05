Reis cumprem tradição e acenam à multidão da varanda de Buckingham

JN/Agências Hoje às 14:59 Facebook

Os reis e Inglaterra abandonaram agora a varanda do Palácio de Buckingham onde acenaram à multidão, cumprindo a tradição que começou com a coroação de Eduardo VII em 1902, e assistiram a um espetáculo aéreo.

Na varanda, os monarcas, rodeados pelos membros seniores da família real inglesa, assistiram a um espetáculo aéreo que estava programado para seis minutos, a cargo do Exército, da Marinha Real e da Força Aérea Real, mas devido às condições "meteorológicas inadequadas", anunciou o ministério britânico da Defesa, foi encurtado para apenas dois minutos e 30 segundos.

"Devido a condições meteorológicas inadequadas, o sobrevoo da Coroação será agora constituído por helicópteros e pela equipa acrobática da Força Aérea Real, The Red Arrows", anunciou aquele ministério, citado pela BBC.

No 'The Mall', a longa reta que vai dar ao Palácio de Buckingham, residência oficial dos reis de Inglaterra desde 1837, milhares de peças aguardavam a possibilidade de ver os monarcas e os restantes membros da família real, sem a presença dos príncipes Harry, filho de Carlos III, e de André, irmão do monarca.

Carlos III e Camilla chegaram ao Palácio pouco depois das 13:30, vindos da Abadia de Westminster, onde foram coroados e entronizados, e receberam uma saudação real das tropas das britânicas e da Commonwealth, seguida do Hino Nacional e de três vivas aos novos reis.

A cerimónia de coroação dos novos reis de Inglaterra foi marcada por vários momentos, entre os quais a leitura de uma passagem da Epístola aos Colossenses pelo primeiro-ministro, Rishi Sunak, que é hindu, um dos sinais de ecumenismo que marcou a cerimónia.

Uma das partes mais simbólicas da cerimónia foi o momento em que o arcebispo da Cantuária ungiu o monarca de 74 anos, com um azeite consagrado, seguida da entrega de várias peças das joias da cocria que simbolizam a transmissão de poderes.

A coroa de Santo Eduardo, a mais importante joia real britânica, foi colocada na cabeça de Carlos III às 12.02 horas pelo arcebispo da Cantuária, que proclamou "Deus Abençoe o rei", seguido de toda a congregação.

Após o momento da coroação ouviram-se os sinos da abadia e foram disparados 21 tiros de canhão por todo o Reino Unido, com 10 segundo de intervalo entre eles.

Outro momento marcante foi o juramento de lealdade ao rei feito pelo príncipe de Gales, William, seguido de um beijo daquele que é também o filho mais velho de Carlos III, e próximo na linha de sucessão.

A cerimónia foi ainda marcada pela coroação de Camilla como rainha, que foi igualmente ungida com azeite na cabeça pelo arcebispo Justin Welby, que colocou na cabeça de Camilla a coroa que pertenceu à rainha Mary, deixando o título de rainha consorte.

Assistiram à cerimónia na Abadia de Westminster cerca de 2.000 convidados, entre os quais os príncipes de Gales, William e 'Kate' Middleton, que são agora os herdeiros da coroa.

Carlos III herdou o trono de sua mãe, Isabel II, falecida em 8 de setembro de 2022, data em que assumiu imediatamente funções e plenos poderes para promulgar leis.