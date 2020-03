Residente na casa do Papa Francisco infetado com Covid-19

JN/Agências Hoje às 08:40 Facebook

Um funcionário da Secretaria de Estado do Vaticano (governo local), residente na casa do Papa Francisco, está hospitalizado desde quarta-feira depois de ter acusado positivo no teste do novo coronavírus,

O paciente vive há vários anos na Casa de Santa Marta, residência onde o Papa tem um pequeno apartamento, onde faz as refeições e organiza reuniões privadas, avançam os diários italianos "Il Messagero" e "La Stampa". O homem, cujo estado de saúde não é de maior gravidade, está agora em isolamento hospitalar, por forma a não contagiar terceiros.

A Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 7503 mortos em mais de 74 mil casos registados até quarta-feira

Com este novo caso, contam-se já quatro infetados dentro do Vaticano. O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, confirmou na terça-feira que os doentes foram isolados antes de o resultado dos testes ser conhecido e que estão agora a ser acompanhados em hospitais italianos e nas respetivas casas.

O chefe de Estado do Vaticano, de 83 anos, foi submetido a uma operação cirúrgica quando era jovem na qual lhe foi extraída uma parte do pulmão, razão que o obriga a evitar ao máximo qualquer contacto pessoal. No início de março, depois de ter estado vários dias constipado, foi submetido a um teste ao novo coronavírus, que deu negativo.

Face à pandemia, o Vaticano encerrou a Praça e a Basílica de São Pedro até 3 de abril. O Papa Francisco tem celebrado missas e outras cerimónias religiosas via online e suspendeu todas as audiências por prevenção. As medidas cautelares levaram também ao cancelamento da viagem que o Papa tinha previsto realizar a Malta a 31 de maio e ao adiamento, de março para novembro, o encontro que tinha programado com jovens economistas e empresários de todo o mundo na cidade italiana de Assis.