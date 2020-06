Romeno cria sapatos de 75 centímetros para manter a distância social

Joana M. Soares Hoje às 20:29 Facebook

Grigori Lup, de 55 anos, sapateiro, na Transilvânia, na Roménia, adaptou o negócio à realidade atual e inventou sapatos de distanciamento social, com 75 centímetros de comprimento, para fazer frente à pandemia de covid-19.

Cada um reinventa-se como pode a fim de reflorescer os negócios bastante em baixo devido à pandemia. O sapateiro Lup arregaçou as mangas e fez frente ao vírus que anda a trocar as voltas à vida das pessoas em todo o mundo. Uma verdadeira arte inventada pelo artesão, sobretudo para sobreviver no meio da crise.

Em março, Grigori Lup teve que despedir os seus dez trabalhadores e, "de repente, as pessoas pararam de procurar os serviços", contou o sapateiro à agência de notícias Efe.

A partir da sua oficina, localizada na cidade de Cluj, Lup partilhou que notou que tudo à sua volta estava a esmorecer com as lojas, os teatros, tudo fechado. Foi então que teve uma ideia de poder permanecer ativo durante a crise. "Ninguém respeitou a distância social e pensei: vou fazer três pares desses sapatos, vou colocá-los na Internet".

Apelidou-os de "sapatos de distanciamento social" para chamar a atenção. Admite que no início era tudo "uma espécie de brincadeira" e começou a vendê-los com a garantia de que ninguém se aproxima mais do que o necessário. Como todo o calçado que produz na sua oficina, estes "sapatos de distanciamento social" são feitos à mão e com couro natural.

Os sapatos têm um número normal, onde o cliente coloca o pé. O excecional acontece quando os dedos dos pés terminam e o resto é um enchimento de material leve.

"Se duas pessoas usarem os meus sapatos e estiverem uma em frente à outra, há uma separação de cerca de metro e meio entre elas", explica Lup, que vende cada par de sapatos por 100 euros.

Embora inicialmente tenha sido uma piada, Lup já recebeu oito pedidos vindos da Roménia, Inglaterra e Canadá, desde que a iniciativa foi divulgada pela comunicação social. Alguns clientes afirmam que irão dar uso aos sapatos na rua, enquanto outros planeiam usar o peculiar calçado em exposições de arte.