Ronna McDaniel reeleita presidente do Comité Nacional Republicano

A norte-americana Ronna McDaniel foi reeleita presidente do Comité Nacional Republicano (RNC, na sigla em inglês) e vai liderar o partido por mais dois anos.

McDaniel, que Donald Trump escolheu como presidente do Partido Republicano em 2026, venceu a eleição secreta por 111-51.

O ato eleitoral ocorreu dentro de um resort de luxo na costa sul da Califórnia, com os 168 membros republicanos votantes -- ativistas e autoridades eleitas de todos os 50 estados -- a marcarem presença na reunião anual de inverno do RNC.

"Connosco, todos nós a trabalhar em conjunto, os democratas vão nos ouvir em 2024", declarou McDaniel.

Com a reeleição, a dirigente torna-se a presidente do RNC mais antiga desde a Guerra Civil.

No entanto, amigos e inimigos concordam que a presidente não vai liderar o partido através de uma posição de força.

"O partido não está unido", disse aos jornalistas a principal rival de McDaniel, a advogada de Trump Harmeet Dhillon.

"Ninguém se vai unir em torno do partido da forma como está, que aparentemente ignora as bases", acrescentou.

Embora McDaniel tenha vencido, alguns dos seus apoiantes admitiram que estavam abertos a uma mudança na liderança do RNC após três atos eleitorais dececionantes sucessivos.

O governador da Florida, Ron DeSantis, um provável candidato presidencial em 2024, também se manifestou contra McDaniel na véspera da votação.

"Penso que precisamos de uma mudança. Acho que precisamos de colocar sangue novo no RNC", disse DeSantis numa entrevista ao Florida's Voice, citando três "ciclos eleitorais frustrados consecutivos" sob a liderança de McDaniel.

Por sua vez, Trump apoiou de forma silenciosa McDaniel, segundo aqueles com conhecimento direto da situação que falaram à agência de notícias Associated Press (AP) sob condição de anonimato para descrever conversas privadas.

De acordo com as regras, o RNC deve permanecer neutro nas primárias para as presidenciais de 2024.

Trump é o único candidato republicano anunciado até agora, mas são esperadas outras candidaturas nos próximos meses.

Sob a liderança de McDaniel, o RNC vai controlar grande parte do processo de indicação presidencial -- incluindo os debates e o calendário de votação -- enquanto dirige a ampla infraestrutura nacional projetada para eleger um presidente republicano.

Também na corrida de hoje estava o diretor-executivo da MyPillow, Mike Lindell, um teórico da conspiração pró-Trump que ganhou quatro votos.