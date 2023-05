Rússia diz ter intercetado dois bombardeiros norte-americanos sobre o Báltico

JN/Agências Ontem às 23:37 Facebook

A Rússia disse que intercetou mais dois bombardeiros estratégicos B-1B da Força Aérea dos Estados Unidos da América sobre o Mar Báltico.

"No dia 25 de maio, os meios de controlo do espaço aéreo russo detetaram dois alvos aéreos sobre o Mar Báltico que se aproximavam da fronteira estatal da Federação Russa", afirmou o Ministério da Defesa russo num comunicado citado pela agência noticiosa Efe.

De acordo com o departamento, para "evitar a violação da fronteira do Estado, foram destacados dois caças Su-35 e Su-27p, das forças de defesa aérea do Distrito Militar Ocidental" da Rússia.

O porta-voz do Ministério da Defesa, o tenente-general Igor Konashenkov, disse que os caças russos identificaram, então, "os alvos aéreos como dois bombardeiros estratégicos B-1B da Força Aérea dos EUA".