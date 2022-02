Rússia invade Ucrânia e atira Mundo para nova Guerra Fria

Pedro Araújo Hoje às 00:41 Facebook

Estados Unidos avisaram de forma incessante que ataque de Putin era certo. Arma das sanções foi insuficiente.

Quase 36 anos depois do maior acidente nuclear da História, o herdeiro russo do legado soviético está de novo em Chernobyl. As tropas russas não se ficarão por aí e tudo indicava ontem que Kiev, capital da Ucrânia, estaria por horas. Joe Biden bem avisou. Putin alega que pretende a desmilitarização e desnazificação do país. O conflito militar está de volta à Europa e o ambiente bipolar da Guerra Fria, que opôs a Rússia aos EUA, já se sente no ar.

As informações de cariz militar estavam ontem a ser veiculados pelo lado ucraniano. Segundo Kiev, até à hora do fecho desta edição, havia registo de 137 mortos, entre militares e civis. Ao final do dia, o presidente Volodymyr Zelensky dizia acreditar que grupos de sabotagem russos teriam já entrado em Kiev. Sabia-se que as Forças Armadas russas controlavam, há várias horas, o aeroporto militar Antonov, em Gostomel, nos arredores de Kiev, e os serviços de informação ocidentais reconheciam também que a superioridade aérea russa na Ucrânia era "total". Mais tarde, o Governo ucraniano garantia que tinha de novo assumido o controlo de outro aeroporto, o de Hostomel, a 35 quilómetros de Kiev. Perante esta escalada, Zelensky decretou a mobilização geral da população sujeita a "recrutamento militar e reservistas" para combater a invasão russa.