Russos atolados na Ucrânia? Bombas com 50 anos e pouca alimentação

Pouco combustível, bombas do tempo da União Soviética, comida cujo prazo expirou em 2015 e walkie-talkies civis usados na frente de combate: no lado russo, há relatos de contratempos para todos os gostos. Mas, se alguns deles já terão sido comprovados, outros poderão ser "contra-informação", até porque o assalto a Kiev pode ainda mal ter começado.

"A Ucrânia está a ganhar a guerra", afirmou, na terça-feira, o presidente do país, Volodymyr Zelensky. A frase talvez funcione mais como fator de motivação interna do que como análise rigorosa dos acontecimentos mas, nos últimos dias, a ideia tem sido repetida um pouco por toda a parte. "A ofensiva do Kremlin sofre graves problemas logísticos enquanto que os ucranianos se fortalecem", escrevia, esta quarta-feira, o jornal espanhol "El Mundo".

A sustentar esta tese estão, em primeiro lugar, as notícias que dão conta das dificuldades sentidas pelos russos em fazer chegar combustível aos seus veículos de combate. Contactado pelo JN, o general Pinto Ramalho admite que esse cenário exista, mas pede cautela nas análises: "O facto de as viaturas estarem paradas não quer dizer que não tenham gasolina", afirma.