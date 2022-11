Ryanair anuncia nova base em Listenbourg, o país imaginário junto a Portugal

JN Hoje às 16:00 Facebook

"País imaginário" Listenbourg colado a Portugal tornou-se viral na última semana e a Ryanair entrou na piada.

Depois do "país imaginário" Listenbourg, que nasceu como uma piada sobre o fraco conhecimento geográfico dos americanos, se ter tornado viral nas redes sociais, a companhia aérea irlandesa Ryanair anunciou no seu Twitter que estava "orgulhosa de anunciar" uma nova base em "Listenbourg".

Com um território bastante semelhante ao de França, o Listenbourg surge colado a Portugal e a Espanha. A imagem do mapa europeu alterado foi publicada pela primeira vez no passado domingo, dia 30 de outubro, com uma alusão à ignorância geográfica que Gaspardo atribui aos americanos.

Três dias depois, o país imaginário já tem bandeira, hino, um site, um Governo e um chefe de Estado, que é, obviamente, Gaspard Hoelscher. No Twitter, a página do Listenbourg soma mais de 38 mil seguidores e não faltam publicações de fotos de supostos locais turísticos e patrimoniais desta nova criação geográfica.

Outras empresas e organizações, como as Jogos Olímpicos de Paris 2024, deram os parabéns a Listenbourg por entrar na União Europeia.