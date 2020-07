Semáforo covid: Bélgica põe Lisboa no vermelho com quarentena obrigatória no regresso

Hoje às 16:10 Facebook

O Governo belga colocou a região de Lisboa no vermelho, o que obriga quem regressar ao país vindo de Portugal, depois de ter passado pela capital, a um período de quarentena.

Apesar de Portugal se encontrar com aviso laranja, isto é, país para onde as viagens são possíveis "sob reserva de quarentena, um teste (para coronavírus) ou outras condições", a região de Lisboa fica agora delimitada a vermelho com obrigatoriedade de quarentena, tal como Lérida e A Mariña, em Espanha, que têm população em confinamento.

Também com sinal laranja estão Chipre, Dinamarca, Reino Unido e Islândia.

Na avaliação feita pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da Bélgica, decidiu-se proibir viagens para Finlândia, Irlanda, Malta e Noruega.