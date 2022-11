"Sempre tratámos o povo ucraniano com respeito e cordialidade", diz Putin

JN Hoje às 16:24 Facebook

No mesmo dia em que apelou aos cidadãos de Kherson que deixem a região, defendendo que "a população civil não deve sofrer", Vladimir Putin garantiu que a Rússia sempre respeitou o povo ucraniano. "Todos sabem disso", sublinhou.

O chefe de Estado russo afirmou esta sexta-feira que a Rússia sempre tratou e continua a tratar os ucranianos "com respeito e cordialidade". "Na Rússia, tudo é exatamente o oposto. Todos sabem disso. Sempre tratámos o povo ucraniano com respeito e cordialidade. Assim foi e é, apesar do trágico confronto de hoje", afirmou, citado pela agência estatal RIA.

Durante as celebrações do Dia da Unidade Nacional, na Praça Vermelha, Vladimir Putin disse ainda que os civis devem "devem ser retirados" de Kherson, cidade no sul da Ucrânia sob controlo de Moscovo praticamente desde o início do conflito.

"Aqueles que vivem em Kherson devem ser retirados das zonas com as ações mais perigosas, porque a população civil não deve sofrer", referiu, numa altura em que as tropas russas enfrentam uma contraofensiva ucraniana. "A população civil não deve sofrer os bombardeamentos resultantes de medidas ofensivas, contraofensivas e outras", insistiu.

O exército russo disse, entretanto, estar a retirar da região "mais de cinco mil civis" por dia.