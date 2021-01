Sesta ao volante de um Tesla chega a tribunal e pode fazer história

JN Hoje às 11:53 Facebook

Leran Cai é um nome que não será conhecido de muita gente, mas, em breve, poderá estar na boca do mundo. A razão? Conduziu um Tesla a dormir.

É, para os especialistas canadianos, um caso sem precedentes: Leran Cai está acusado de condução perigosa, perto da cidade de Ponoka, província de Alberta, depois de ter sido apanhado a dormir ao volante de um Tesla autónomo (conduzido por um sistema de controlo computacional).

Segundo a imprensa local, que cita documentos judiciais, o caso aconteceu a 9 de julho, quando automobilistas e agentes da Polícia repararam num Tesla Model S 2019 que operava sozinho, sem condutor. Ou, pelo menos, sem condutor minimamente atento.

As testemunhas e as autoridades alegam que o homem e um passageiro que seguia no carro estavam a dormir, com os assentos inclinados para trás, enquanto o Tesla viajava a cerca de 150 km/hora, numa autoestrada perto de Ponoka. Como, na maioria das autoestradas do Canadá, o limite máximo de velocidade é de 110 km/hora, o arguido está também acusado de excesso de velocidade.

O caso, que está a ser julgado em tribunal, é raro. "Não sei se existiu qualquer outro caso na lei canadiana em que alguém dormiu num carro autónomo acusado de condução perigosa", disse a advogada Kyla Lee, de uma conhecida empresa de advocacia de Vancouver, ao jornal "Global News".

Carros ainda precisam de condutor

A proliferação de veículos autónomos, iniciada pela empresa de carros elétricos Tesla, representa um desafio para os reguladores que tentam determinar a segurança e a eficácia dos sistemas. Os veículos têm uma ferramenta de piloto automático destinada a auxiliar os condutores, mas a tecnologia de segurança de ponta tem sido sujeita a abusos. "Não são sistemas autónomos. Ainda vêm com a responsabilidade de serem conduzidos" alertou o superintendente Gary Graham, da Polícia de Trânsito de Alberta.

"Todos os novos carros da Tesla vêm de fábrica com hardware avançado, capaz de fornecer recursos de piloto automático hoje e recursos completos de direção autónoma no futuro", pode ler-se no site da Tesla.