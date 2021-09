Sexta extinção em massa aproxima-se. Tubarões e dragão de Komodo em risco

AFP/JN Hoje às 14:17 Facebook

Presos em habitats insulares tornados mais pequenos pela subida dos mares, os dragões Komodo da Indonésia foram listados, este sábado, como "ameaçados", numa atualização da Lista Vermelha da Vida Selvagem, que também avisa que a pesca excessiva ameaça quase dois em cada cinco tubarões com a extinção. Estamos a atingir o pico da sexta extinção em massa de animais do planeta, garantem os cientistas.

Cerca de 28% das 138 mil espécies avaliadas pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), através da lista de vigilância de sobrevivência, estão agora em risco de desaparecer para sempre da natureza, à medida que o impacto destrutivo da atividade humana sobre o mundo se aprofunda.

A última atualização da Lista Vermelha das Espécies Ameaçadas também destaca o potencial de recuperação, com quatro espécies de atum pescadas comercialmente a recuar de um deslizamento em direção à extinção, depois de uma década de esforços para travar a sobre-exploração. A recuperação mais espetacular foi observada no atum rabilho do Atlântico, que subiu três categorias, de "ameaçado" para a zona segura de "menor preocupação". A espécie - um pilar fundamental do sushi de alta qualidade no Japão - foi avaliada pela última vez em 2011.

"Estas avaliações da Lista Vermelha demonstram quão estreitamente as nossas vidas e meios de subsistência estão interligados com a biodiversidade", disse o director-geral da IUCN, Bruno Oberle.

Uma mensagem chave do Congresso da IUCN, que está a decorrer na cidade francesa de Marselha, é que o desaparecimento de espécies e a destruição de ecossistemas não são ameaças menos existenciais do que o aquecimento global. Ao mesmo tempo, a própria mudança climática está a lançar uma sombra mais escura do que nunca sobre o futuro de muitas espécies, particularmente animais e plantas endémicas que vivem exclusivamente em pequenas ilhas ou em certos focos de biodiversidade.

Os dragões de Komodo - os maiores lagartos vivos do mundo - são encontrados apenas no Parque Nacional de Komodo, considerado Património Mundial, e na ilha vizinha das Flores. A espécie "está cada vez mais ameaçada pelos impactos das alterações climáticas", revela a UICN: espera-se que a subida do nível do mar diminua o seu minúsculo habitat em pelo menos 30% nos próximos 45 anos.

"A ideia de que estes animais pré-históricos se aproximaram da extinção devido em parte às alterações climáticas é aterradora", considera Andrew Terry, diretor de Conservação na Sociedade Zoológica de Londres. O seu declínio é um "apelo clarividente para que a natureza seja colocada no centro de toda a tomada de decisões" nas conversações sobre o clima da ONU em Glasgow, acrescentou ele.

Algumas espécies de tubarão estão ameaçadas de extinção Foto: AFP

"Um ritmo alarmante"

O estudo mais abrangente de tubarões e raias jamais realizado revelou que 37% das 1.200 espécies avaliadas estão agora classificadas como diretamente ameaçadas de extinção, enquadrando-se numa de três categorias: "vulneráveis", "ameaçadas", ou "criticamente ameaçadas". Trata-se de mais um terço de espécies em risco do que há apenas sete anos, afirma Nicholas Dulvy, autor principal de um estudo publicado na segunda-feira, que serve de base à avaliação da Lista Vermelha.

"O estado de conservação do grupo como um todo continua a deteriorar-se, e o risco global de extinção está a aumentar a um ritmo alarmante", explicou à AFP.

Cinco espécies de peixe-serra - cujos focinhos serrados ficam emaranhados nas artes de pesca - e o icónico tubarão-martelo-anequim estão entre as espécies mais ameaçadas. Os peixes cartilagíneos, um grupo constituído principalmente por tubarões e raias, "são importantes para os ecossistemas, economias e culturas", disse Sonja Fordham, presidente da Shark Advocates International e co-autora do estudo.

"Ao não limitarmos suficientemente as capturas, estamos a pôr em risco a saúde dos oceanos e a desperdiçar oportunidades de pesca sustentável, turismo, tradições e segurança alimentar a longo prazo". A Organização para a Alimentação e Agricultura reporta cerca de 800 mil toneladas de tubarões capturados - intencionalmente ou não - todos os anos, mas a investigação sugere que o número real é duas a quatro vezes superior.

A UICN também lançou oficialmente este sábado o "estatuto verde", o primeiro padrão global para avaliar a recuperação de espécies e medir os impactos da conservação. "Torna visível o trabalho invisível de conservação", considerou Molly Grace, professora na Universidade de Oxford e co-presidente da Green Status.

A nova bitola mede até que ponto as espécies estão esgotadas ou recuperadas, em comparação com os seus níveis populacionais históricos, e avalia a eficácia das ações de conservação passadas e potenciais futuras.

Os esforços para travar as extensas reduções em número e diversidade de animais e plantas falharam em grande parte. Em 2019, os peritos da ONU em biodiversidade alertaram que um milhão de espécies estão à beira da extinção - sublinhando a ideia de que o planeta está prestes a atingir o seu sexto evento de extinção em massa em 500 milhões de anos.

"O estado da lista vermelha mostra que estamos perto do sexto evento de extinção", disse à AFP o Chefe da Unidade da Lista Vermelha da UICN, Craig Hilton-Taylor. "Se as tendências se mantiverem a este ritmo, enfrentaremos em breve uma grande crise".