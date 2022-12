Shopping despede Pai Natal que recusou abraçar menino autista

Um Pai Natal foi despedido de um centro comercial no Brasil depois de se ter recusado a abraçar um menino autista. "Apenas disse que não ia falar com ele e chamou a próxima criança", contou a mãe.

Daniel Alves é um menino de 4 anos que tinha o sonho de conhecer o Pai Natal. Por isso, a mãe levou-a a um centro comercial em Góias, no Brasil, para realizar o desejo da criança, diagnosticada com autismo. "Ele estava muito contente e agitado. Quando estávamos na fila, eu expliquei às pessoas que ele sofria de autismo e que, por isso, ficava muito agitado, principalmente em momentos de felicidade", começou por contar a mãe, Angélica Alves, em declarações ao "Metrópoles".

Depois de um tempo de espera, tinha finalmente chegado a vez de Daniel conhecer o Pai Natal. Só que o encontro não correu, de todo, como desejado: depois de Angélica explicar que o menino era autista, o homem recusou-se a abraçar a criança. "Ele só me respondeu com um 'não' e fez um gesto com a mão a chamar pela próxima família e mandou-nos embora. E foi isso que eu fiz. Fiquei muito envergonhada e triste, peguei no meu filho e fomos embora. Não consegui ter força para rebater ou chamar alguém. Nunca imaginei que alguém lhe pudesse fazer isto", acrescentou.

Apesar de não ter conseguido reagir no momento, a mãe do menino fez questão de contactar o centro comercial que, assim que tomou conhecimento do caso, despediu o trabalhador e chamou o menino para realizar o sonho e conhecer outro Pai Natal. "Repudiamos qualquer tipo de discriminação", vincaram em comunicado. Já Angélica só pede que deixe de haver discriminação.

"É muito doloroso ver um filho a ser rejeitado. Doeu-me muito. Quero que o meu filho seja tratado de forma normal. Fiquei contente que tenham entendido as minhas dores e tomado medidas", concluiu a mãe do menino.