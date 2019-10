A identidade dos quatro portugueses retidos numa gruta em Espanha

Ana Sofia Rocha Hoje às 14:19 Facebook

Três são do norte do país, um do centro. Têm profissões distintas, mas une-os o gosto pela aventura e pela espeleologia. Estes são os quatro portugueses retidos numa gruta em Espanha.

Carlos Mendes, natural de Guimarães, trabalha numa empresa têxtil em Braga. É um dos administradores da página do Facebook do Grupo de Montanhismo Alto Relevo, em Valongo, que organizou a expedição à gruta de Cueto-Coventosa.

Carlos Mendes, natural de Guimarães, trabalha numa empresa têxtil em Braga Foto: Facebook

Sob o lema "Mais além", juntaram-se na aventura mais três pessoas. Luís Sousa, residente na Póvoa Varzim, é médico dentista e também entrou na aventura anual do Alto Relevo, desta feita em Espanha.

Luís Sousa, da Póvoa de Varzim, é médico dentista Foto: Facebook

Natural de Valongo, Daniel Pinto é outro dos elementos do grupo que está retido na gruta de Cueto-Coventosa. Segundo os amigos e colegas, "há 99% de hipóteses de fazerem uma jantarada ainda hoje para festejar mais uma aventura".

O quarto elemento do grupo é das Caldas da Rainha. Segundo apurou o JN, chama-se António Afonso e trabalha numa empresa ligada ao turismo.