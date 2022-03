Sismo de magnitude 6,4 na escala de Richter atinge principal ilha das Filipinas

JN/Agências Hoje às 00:45 Facebook

Um sismo de magnitude 6,4 na escala de Richter atingiu hoje a principal ilha das Filipinas, abalando edifícios na capital, Manila, não havendo registo de danos, de acordo com as primeiras informações.

O sismo ocorreu pelas 05:05 locais de segunda-feira (21.05 horas de Lisboa), de acordo com o Instituto Sismológico Americano (USGS), citado pela agência France-Presse (AFP).

"Os residentes estão habituados a este tipo de terramoto, não se precipitaram nem entraram em pânico", afirmou o chefe da polícia de Lubang, em Mindoro Ocidental, uma ilha ao largo de Luzon, o tenente Aristote Calayag.

A chefe da polícia em Morong, a capitã Michele Gaziola, relatou à agência noticiosa francesa que o sismo foi "um pouco forte, mas breve".

"Estamos bem. A maioria das pessoas ainda está a dormir", acrescentou.

As filipinas são palco regular de terramotos dado estarem posicionadas no chamado Anel de Fogo do Pacífico, um local de atividade sísmica intensa e que se prolonga do Japão até ao sudeste asiático.