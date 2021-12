Site do Ministério da Saúde do Brasil alvo de ciberataque

JN/Agências Hoje às 15:14 Facebook

A página do Ministério da Saúde do Brasil e a da aplicação que contém todos os dados da vacinação contra a covid-19 no país ficaram inativos, esta sexta-feira, após um ciberataque que apreendeu milhões de dados e informações.

O ataque ocorreu esta madrugada e comprometeu o sistema de notificação do Programa Nacional de Imunizações e as características técnicas que impedem a emissão do Certificado Nacional de Vacinação contra a covid-19, entre outros dados, de acordo com um comunicado divulgado pelo Ministério da Saúde.

O Governo salienta ainda que as investigações já estão a cargo das autoridades competentes e que o departamento técnico trabalha "com a máxima agilidade" para restaurar as plataformas o mais rapidamente possível.

O ataque foi realizado pelo "Grupo Lapsus" que assumiu a responsabilidade pelo crime com uma mensagem que deixou publicada nas páginas e que dizia "contacte-nos se quiser recuperar os dados", segundo vários meios de comunicação locais.

Mensagem que esteve visível após o ciberataque

De acordo com as informações divulgadas, surgiu uma mensagem temporária na página do ministério e na aplicação "Conecte o SUS" que desapareceu por volta das 7 horas locais (10 horas em Portugal continental) na qual indicava que os portais haviam sofrido um "ransomware", que é um tipo de "malware'"que restringe o acesso ao sistema infetado com uma espécie de bloqueio e cobra um resgate em criptomoedas, referindo que "50 TB [terabyte] de dados foram copiados e excluídos".

Com os danos causados pelo ataque dos piratas informáticos, milhões de brasileiros não puderam emitir o certificado digital da vacinação contra a covid-19, necessário para ter acesso a locais públicos em grande parte do país e também para viajar para o estrangeiro.