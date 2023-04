Sobrinho de John F. Kennedy lança-se à Presidência dos EUA

JN / AFP Hoje às 00:43 Facebook

Robert Kennedy Jr., um reconhecido opositor às vacinas e sobrinho do presidente americano assassinado John Fitzgerald Kennedy, anunciou formalmente, esta quarta-feira, a sua intenção de ocupar a Casa Branca.

O político de 69 anos pretende disputar a indicação democrata contra Joe Biden, que ainda não anunciou a sua candidatura à reeleição, mas já disse que pretende fazê-lo. "Eu vim hoje para anunciar a minha candidatura à indicação democrata para presidente dos Estados Unidos", disse, num evento em Massachusetts.

No seu discurso, prometeu acabar com as divisões políticas nos Estados Unidos, "dizendo a verdade ao povo".

Robert Kennedy Jr. é filho do ex-procurador-geral dos Estados Unidos, Robert Kennedy (RFK), que foi assassinado quando era candidato presidencial.

Os crimes contra os Kennedys, JFK em 1963 e RFK durante a campanha presidencial de 1968, estão entre os maiores eventos da história americana do último século.

Robert Kennedy Jr trabalhou por décadas como advogado em causas de meio ambiente, mas em 2005 ficou conhecido por teorias da conspiração sobre vacinas, que associou ao autismo.