Supremo Tribunal dos EUA revoga direito constitucional ao aborto

O Supremo Tribunal dos EUA acabou, esta sexta-feira, com o direito ao aborto numa decisão que destrói meio século de proteções constitucionais numa das questões mais polémicas da vida política americana.

O tribunal dominado pelos conservadores revogou a decisão histórica do processo de 1973, "Roe v Wade", que consagrava o direito da mulher ao aborto e afirmou que os estados individuais podem permitir ou restringir o procedimento por conta própria. "A Constituição não confere o direito ao aborto; Roe e Casey estão anulados; e a autoridade para regular o aborto é devolvida ao povo e aos seus representantes eleitos", disse o tribunal.

O estado do Missouri, um dos estados mais conservadores e religioso do país, já veio garantir que vai ser o primeiro a ilegalizar o aborto. O anúncio foi feito pelo Procurador-Geral Eric Schmitt, no Twitter, que considerou este "um dia histórico"

THREAD: Today is a historic day, but we also remember over 60 million innocent lives lost. There was a lot of work behind the scenes before we achieved this incredible victory. Here are some of our efforts to protect all, including the unborn. pic.twitter.com/rI8GTLgr5r - Attorney General Eric Schmitt (@AGEricSchmitt) June 24, 2022

É expectável que nas próximas horas mais estados norte-americanos anunciem o fim do aborto.