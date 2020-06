Surto em discoteca da Suíça deixa 300 pessoas em quarentena

JN/Agências Hoje às 09:22, atualizado às 10:11 Facebook

As autoridades de saúde da Suíça colocaram cerca de 300 pessoas em quarentena devido a um surto de covid-19 num clube noturno de Zurique, que se espalhou de forma extremamente rápida.

Depois de seis homens terem acusado positivo no teste à covid-19 dias depois de terem estado no suíço Flamingo Club, a 21 de junho, todas as 300 pessoas que com eles partilharam o espaço nessa noite vão ficar em confinamento. Em comunicado, as autoridades de saúdo do país informaram que um dos homens foi testado primeiro, tendo o resultado positivo chegado na quinta-feira, e que, desde então, outros cinco amigos, também presentes na discoteca, foram já diagnosticados com covid-19.

A partir de uma lista de convidados fornecida pelo clube, as autoridades contactaram todas as pessoas que estiveram na festa (incluindo os funcionários) e, no sábado, colocaram-nas numa quarentena de dez dias, na tentativa de controlar a progressão do surto. Enquanto isso, todos os 300 participantes estão a ser testados.

Os responsáveis suíços destacam que o incidente no Flamingo Club mostra a importância de manter o distanciamento social e hábitos de higiene, mesmo numa altura em que o desconfinamento está a ser gradualmente levantado no país.

Deixaram mesmo um aviso: se houver mais surtos do género em casas noturnas é provável que estes estabelecimentos comerciais voltem a ser encerrados para prevenir este tipo de contaminação rápida ("superspreader", em inglês).

À imagem da maioria dos países europeus, a Suíça reduziu o número de contaminações por covid-19, mas enfrenta agora alguns surtos, à medida que tenta dar novo impulso à economia, muito afetada pelo confinamento. Segundo o mais recente relatório das autoridades, entre sexta e sábado registaram-se 69 casos de contaminação, num total de 31.555 casos, tendo morrido até agora no país 1681 pessoas.