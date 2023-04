Ainda há 450 mil casas sem energia no Canadá após tempestade

JN/Agências Ontem às 23:11 Facebook

Cerca de 450 mil residências na província do Quebeque continuavam, esta sexta-feira, sem eletricidade, dois dias após uma tempestade de gelo no leste do Canadá, que matou três pessoas e causou grandes danos materiais, principalmente em Montreal.

Perto de 450 mil casas permaneciam no escuro, esta sexta-feira, em comparação com 1,1 milhões registadas no pico da tempestade.

O produtor público de eletricidade Hydro-Québec resolveu cerca de 50% das situações até agora, tendo como objetivo chegar esta noite aos 80% de casos resolvidos e aos 95% até sábado à noite, disse o líder do Governo Regional do Quebeque, François Legault, em conferência de imprensa.

"Sabemos que para alguns clientes vai durar até domingo, possivelmente até segunda-feira", de acordo com Régis Tellier, porta-voz da Hydro-Québec.

"Condições meteorológicas mais favoráveis" ao longo do dia deverão "acelerar o restabelecimento do serviço", acrescentou.

François Legault anunciou ainda a morte de um homem que usou um churrasco dentro de sua casa, a cerca de 40 quilómetros a noroeste de Montreal.

Esta morte é a terceira desde o início da tempestade e soma-se à de um morador no leste de Ontário, morto pela queda de uma árvore na quarta-feira, e à de um homem de 60 anos no Quebeque, ferido mortalmente por um galho enquanto tentava limpar o seu jardim, na quinta-feira.