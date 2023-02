Tempestade "Marta" fez três mortos e cancelou quase dois mil voos nos EUA

JN/Agências Hoje às 00:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma tempestade que cobriu de gelo e neve o sul dos EUA, desde o sudeste do Novo México até Virgínia Ocidental, causou pelo menos três mortos e levou ao cancelamento de cerca de 1.900 voos, divulgaram as autoridades norte-americanas.

O Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) referiu esta quarta-feira que um núcleo sólido de ar frio, com temperaturas muito abaixo do normal, continua a interagir com o aumento da humidade, criando uma vasta faixa de gelo.

"Esta situação continuará até quarta-feira, com a adição de gelo especialmente em partes do Texas", acrescentou o NWS.

PUB

"Tempestade de gelo prolongada e significativa continuará a ocorrer em grande parte das planícies do sul", acrescentou.

A tempestade, apelidada de "Marta", matou três pessoas no Texas, incluindo uma mulher que morreu devido ao gelo numa estrada na cidade de Eldorado. Um homem morreu quando o seu veículo se despistou numa ponte em Arlington e outra pessoa morreu numa colisão de dez veículos.

Desde quarta-feira de manhã, mais de 185.000 residências e empresas no Texas, Arkansas e outros estados do sul estavam sem energia, segundo o 'site' powerhouse.us, sendo que mais de 174.000 desses clientes estavam no Texas.

O Departamento de Polícia de Austin, Texas, informou que respondeu a 215 chamadas para acidentes rodoviários na terça-feira.

Segundo a plataforma flightware.com, na quarta-feira de manhã registaram-se mais de 1.890 voos cancelados, dos quais 750 permaneceram no Aeroporto Internacional Dallas-Fort Worth e outros 300 no Dallas Love Field.

A governadora do Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, declarou estado de emergência, apontando para "a probabilidade de queda de várias linhas de energia" e sublinhou que as condições nas estradas criaram um atraso na entrega de mercadorias.

Também esta quarta-feira, escolas e universidades no Arkansas suspenderam as aulas ou adotaram o ensino à distância.