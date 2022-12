Tempestade nos Estados Unidos já conta 34 mortos

JN/Agências Hoje às 00:00 Facebook

Pelo menos 34 pessoas morreram devido à tempestade "Elliot" nos Estados Unidos, número que deverá aumentar nos próximos dias, porque muitas casas estão submersas pela neve e dezenas de milhares de habitações e empresas ficaram privadas de energia.

A tempestade tem sido quase sem precedentes, estendendo-se desde os Grandes Lagos, perto do Canadá, até ao Rio Grande, ao longo da fronteira com o México.

Cerca de 60% da população norte-americana enfrentou algum tipo de aviso meteorológico e as temperaturas desceram drasticamente abaixo do normal desde o leste das Montanhas Rochosas até aos Apalaches, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional.

Milhares de viajantes ficaram em terra em resultado de quase dois mil cancelamentos de voos, confirmados e esperados, devido ao "ciclone bomba" - fenómeno relacionado com uma rápida queda da pressão atmosférica numa tempestade forte - que se desenvolveu a partir da região dos Grandes Lagos.

Um total de 1.07 voos domésticos e internacionais foram cancelados desde o início da tempestade, de acordo com o site de rastreio FlightAware.

A tempestade foi particularmente intensa em Buffalo, uma cidade a norte do estado de Nova Iorque, com ventos ciclónicos e queda de neve que paralisou os esforços de resposta de emergência.

A governadora de Nova Iorque, Kathy Hochul, informou que quase todos os camiões dos bombeiros da cidade ficaram retidos no sábado.

Entretanto, a tempestade, gerada por uma frente de ar ártico, começou a abrandar depois de causar, à sua passagem, temperaturas abaixo de zero do Canadá ao Texas, assim como fortes nevões e ventos fortes que afetaram a rede elétrica e a aviação. Este domingo de manhã, cerca de 200 mil habitações e escritórios ainda estavam sem energia elétrica.

Em várias cidades da Costa Leste e mesmo na Florida os termómetros atingem mínimos que não eram vistos desde o Natal de 1983.

A tempestade move-se lentamente para leste à medida que enfraquece, embora as temperaturas permaneçam geladas e abaixo do normal nas zonas leste, centro e sul do país.