Terceira dose da Pfizer aumenta "fortemente" a proteção contra a variante delta

JN Hoje às 21:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Novos dados divulgados esta quarta-feira pela Pfizer indicam que uma terceira dose da vacina contra a covid-19 pode aumentar "fortemente" a proteção contra a variante delta.

De acordo com a gigante farmacêutica americana, os níveis de anticorpos contra a referida variante em pessoas dos 18 aos 55 anos que receberam uma dose adicional da vacina (a terceira) são cinco vezes superiores aos resultantes da segunda toma. Dos 65 aos 85 anos, a imunização chega a ser 11 vezes maior com a terceira inoculação.

Os resultados do estudo - que envolveu apenas 23 pessoas - são "encorajadores", segundo Mikael Dolsten, responsável pela investigação. "Sobretudo numa altura em que a variante delta está em crescimento", frisou.

De recordar que, no início do mês, a Pfizer anunciou estar a aguardar a aprovação dos reguladores dos EUA para a terceira dose da vacina contra a covid-19, explicando que outra inoculação em 12 meses poderia aumentar a imunidade.

"Estamos em discussões contínuas com as agências reguladoras e, com estes resultados positivos, prevemos submeter a autorização de uso já em agosto", revelou ​​​​​​Dolsten, citado pela CNN.