Terramoto nas Ilhas Salomão provoca alerta de tsunami

Um terramoto de magnitude 7,3 na escala de Richter atingiu as Ilhas Salomão, esta terça-feira, o que provocou a ativação de um alerta de tsunami. A energia em algumas partes da capital, Honiara, foram brevemente interrompidas e as linhas telefónicas foram cortadas. Não houve relatos de feridos graves ou grandes danos estruturais.

Um alerta de tsunami foi emitido para uma zona da costa das Ilhas Salomão localizada a cerca de 300 quilómetros do epicentro do sismo. Poucas horas depois, a advertência foi desativada pelo Centro de Alertas de Tsunamis do Pacífico.

Depois de uma estimativa inicial de 7,3 graus, o Centro Geológico dos Estados Unidos retificou a magnitude do terremoto para sete, com epicentro a dez quilómetros de profundidade da capital do arquipélago, Honiara.

Joy Nisha, rececionista do Heritage Park Hotel em Honiara, disse à AFP que "algumas coisas no hotel caíram. Todos parecem bem, mas houve pânico".

Por toda a cidade, os moradores abandonaram as suas casas e os locais de trabalho para lugares mais altos, temendo um tsunami. Num centro comercial recentemente construído, pedaços do revestimento soltaram-se, esmagando o capô de um carro e partindo o para-brisas.

As Ilhas Salomão têm centenas de ilhas situadas no Pacífico Sul e fronteiras marítimas com a Papua-Nova Guiné, Nauru e Vanuatu.

O arquipélago fica situado no chamado "anel de fogo" do Pacífico, zona de grande atividade sísmica e vulcânica, onde são registados milhares de sismos por ano, na maioria de magnitude fraca a moderada, e com mais de uma centena de vulcões ativos.