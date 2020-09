Testes a vacina de Oxford para a covid-19 suspensos devido a reação adversa

JN Ontem às 23:49 Facebook

A AstraZeneca suspendeu os testes à vacina para a covid-19 que desenvolve em parceria com a Universidade de Oxford, para investigar o caso de um participante que poderá ter sofrido uma reação adversa grave.

Segundo a empresa britânica, a suspensão dos ensaios clínicos foi voluntária, para que seja possível fazer uma análise ao caso. "Como parte dos ensaios globais aleatórios e controlados em curso da vacina contra o coronavírus de Oxford, o nosso protocolo de revisão desencadeou uma pausa na vacinação para permitir a revisão dos dados de segurança", revelou um porta-voz da empresa ao "Financial Times".

"Esta é uma situação de rotina que tem de acontecer sempre que existe uma doença potencialmente inexplicável num dos ensaios, enquanto é investigada, assegurando que mantemos a integridade dos testes", acrescentou. "Em grandes ensaios, há doenças que poderão surgir por acaso, mas devem ser revistas de forma independente", adiantou o porta-voz da empresa, salientando que ainda não há certezas sobre a origem da doença do participante.

Segundo o site dedicado a temas de saúde StatNews, o caso terá ocorrido com uma participante nos ensaios clínicos no Reino Unido e a decisão de suspender o teste terá sido tomada com "abundância de precaução". A empresa diz que vai tentar analisar o caso o mais rapidamente possível, para não atrasar o fim dos ensaios.