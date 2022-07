Atirador faz seis mortos e 24 feridos em desfile do Dia da Independência em Chicago

JN Hoje às 18:10, atualizado às 19:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Um tiroteio num desfile do Dia da Independência dos Estados Unidos da América em Highland Park, nos subúrbios da cidade de Chicago, provocou pelo menos cinco mortos e 26 feridos. O atirador está em fuga.

Pelo menos seis pessoas morreram e 24 ficaram feridas depois de um homem armado ter atingido a multidão que celebrava o 4 de Julho, num desfile em Highland Park, esta segunda-feira.

O suspeito do ataque, considerado "perigoso", terá disparado a partir de um telhado, avançaram as autoridades no mais recente balanço sobre o caso, pedindo aos moradores que evitem a zona e se mantenham em casa enquanto o atirador continuar foragido. Tratar-se-á de um jovem com idade entre os 18 e os 20 anos, acredita a Polícia.

O desfile, entretanto cancelado, começou por volta das 10 horas locais e foi interrompido alguns minutos depois, quando se ouviram OS disparos.