Tornado "catastrófico" espalha destruição e faz mais de 600 feridos no Arkansas

Mais de 600 pessoas ficaram feridas à passagem de um catastrófico tornado que atingiu, esta sexta-feira, a cidade de Little Rock, no estado norte-americano do Arkansas. Mais de 20 estados estão em alerta máximo.

O tornado atingiu a zona de Little Rock e arredores, nos Arkansas, Estados Unidos, deixando um rasto de destruição por toda a parte: árvores derrubadas, carros capotados, telhados arrancados de casas, janelas reduzidas a estilhaços e estradas bloqueadas por destroços.

De acordo com as autoridades locais, cerca de 600 pessoas ficaram feridas pela passagem daquilo que os serviços meteorológicos do país descreveram como um "grande e catastrófico tornado". E mais de 70 mil terão ficado sem energia em todo o estado.

A governadora Sarah Huckabee Sanders falou em "danos significativos" e avisou a população que estão previstas mais tempestades durante o dia. O autarca da cidade mais afetada, a populosa Little Rock, escreveu no Twitter que o tornado foi "devastador" e informou que pediu ao gabinete de Sanders que enviasse elementos da Guarda Nacional para ajudar na limpeza do terreno, para onde já foram mobilizadas várias equipas de socorro e resgate.

Fenómenos como este são comuns nos Estados Unidos, especialmente no centro e sul do país. Há uma semana, um tornado atingiu a pequena cidade de Rolling Fork, no Mississippi, matando 13 pessoas e causando grandes danos materiais.

Vários vídeos do tornado de hoje foram divulgados nas redes sociais.