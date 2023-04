Tornado "catastrófico" faz pelo menos seis mortos no Arkansas, Illinois e Indiana

JN Hoje às 13:04 Facebook

O catastrófico tornado que atingiu, na sexta-feira, a cidade de Little Rock, no estado norte-americano do Arkansas, matou três pessoas, havendo mais três vítimas mortais no Illinois e Indiana, também afetados por fortes tempestades.

De acordo com a governadora Sarah Huckabee Sanders, o tornado causou "danos significativos" no Arkansas, sendo que as três mortes ocorreram em Wynne e Pulaski. Frank Scott Jr., autarca de Little Rock, informou ainda que pelo menos 30 feridos tiveram de ser transportados para os hospitais locais.

O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu alertas de tornado para os estados vizinhos de Illinois, Tennessee, Kentucky e Iowa.

De acordo com a AFP, ontem à noite, o mau tempo que atingiu a cidade de Belvidere (Illinois) fez com que o telhado e parte da fachada do Teatro Apollo desabassem durante um concerto. O chefe dos bombeiros locais, Shawn Schadle, relatou um morto e 28 feridos, cinco em estado grave.

No Indiana, outros duas pessoas morreram à passagem da tempestade que varreu o condado de Sullivan.