Três palestinianos mortos em confrontos com forças israelitas na Cisjordânia

Três palestinianos morreram durante confrontos noturnos com as forças israelitas, na Cisjordânia ocupada, palco nos últimos meses de um aumento da violência armada, anunciaram as autoridades palestinianas.

Um palestiniano morreu, depois de ter sido ferido a tiro na cabeça pelo exército israelita em Beit Omar, perto de Hebron, disse o Ministério da Saúde palestiniano.

Dois irmãos foram mortos por tiros israelitas em Kafr Ein, perto de Ramallah, sede da Autoridade Palestiniana na Cisjordânia.

Mais de 130 palestinianos foram mortos, em 2022, em confrontos com israelitas na Cisjordânia ocupada - sob controlo israelita desde 1967 - e no leste de Jerusalém, tornando este no ano mais mortal desde 2006.