Três portugueses entre os cinco mortos em colapso de escola na Bélgica

As autoridades belgas confirmaram a morte de cinco pessoas, entre as quais três portugueses, no desabamento de uma escola em obras na cidade de Antuérpia.

Cinco corpos foram resgatados dos escombros durante este sábado. Na sexta-feira já tinham sido recuperadas duas vítimas mortais.

Segundo a RTP, as autoridades belgas resgataram mais três corpos, dois de cidadãos portugueses, dos escombros da escola que ruiu em Antuérpia. Morreu ainda um cidadão russo e um romeno, segundo revelou a polícia belga.

Quatro dos corpos foram entretanto recuperados, dois ontem e dois hoje. Uma quinta vítima mortal está localizada e identificada, mas ainda debaixo dos escombros, segundo os bombeiros de Antuérpia.

O acidente causou ainda nove feridos, entre eles um português. Dos feridos, segundo a imprensa belga, quatro estão em situação crítica, outros quatro sofreram ferimentos graves e um é considerado um ferido ligeiro, que entretanto deixou o hospital.

O rei Filipe da Bélgica esteve no local do acidente para homenagear as vítimas e falar com as pessoas que trabalharam no resgate, que ficou concluído este sábado à tarde.

De acordo com o presidente da autarquia de Antuérpia, Bart De Wever, o prédio em construção pode ter de ser totalmente demolido, avançou a VTM NIEUWS.