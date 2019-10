Tropas turcas lançam ofensiva no norte da Síria

JN Hoje às 14:24, atualizado às 15:15 Facebook

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunciou esta quarta-feira que as tropas turcas colocaram em curso uma invasão ao norte da Síria. A ofensiva poderá provocar um confronto direto com as forças curdas aliadas dos Estados Unidos.

Após duas operações anteriores desde 2916, a Turquia lança uma nova ofensiva na Síria, a leste do rio Eufrates, contra a milícia curda das Unidades de Proteção Popular (YPG), que considera um grupo "terrorista", mas que é apoiada pelos países ocidentais. "As Forças Armadas turcas e o Exército Livre da Síria [rebeldes sírios apoiados por Ancara] iniciaram a operação Fonte de Paz no norte da Síria", declarou Erdogan no Twitter.

Segundo Erdogan, a operação visa "os terroristas das YPG e do Daesh" e tem como objetivo o estabelecimento de uma "zona de segurança" no nordeste da Síria, livre de combatentes de milícias curda e que passe a servir de abrigo para alguns dos 3,6 milhões de refugiados sírios a viver atualmente na Turquia.

Recep Tayyip Erdogan disse numa conversa telefónica com o homólogo russo, Vladimir Putin, que a ofensiva contribuirá para a "paz e estabilidade" e "facilitará o caminho para uma solução política" no país, segundo fonte da presidência turca citada pela BBC.

Mas do outro lado, um porta-voz das forças curdas, Mustafa Bali, disse hoje que "os aviões de guerra turcos começaram com ataques aéreos a zonas civis" e que "há pânico entre as pessoas".

Donald Trump, que no domingo anunciou a retirada das tropas norte-americanas da região, assegurou que "não abandonou" os curdos, seus aliados, e ameaçou "destruir completamente a economia da Turquia" caso Ancara "ultrapasse os limites".

Enquanto os ocidentais enaltecem o papel das forças curdas no combate ao autoproclamado Estado Islâmico, Ancara considera-as uma ameaça à sua segurança devido aos laços ao Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), guerrilha ativa na Turquia desde 1984.