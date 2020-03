Trump sobre a China: "O Mundo está a pagar um preço alto pelo que eles fizeram"

JN/Agências Hoje às 19:59 Facebook

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse esta quinta-feira que o mundo está a pagar "um preço alto" pela lentidão com que a China transmitiu inicialmente as informações sobre o novo coronavírus.

"Tudo teria corrido melhor se tivéssemos sabido tudo isto alguns meses mais cedo, teria sido contido na região da China onde começou", disse Trump, voltando a usar a controversa expressão "vírus chinês" para designar o Covid-19.

"O mundo está a pagar um preço alto pelo que eles fizeram", acrescentou, numa conferência de imprensa na Casa Branca.

O novo coronavírus, na origem da pandemia de Covid-19, foi detetado pela primeira vez em Wuhan, na China.

As autoridades chinesas foram criticadas por falta de transparência no início do surto e reação lenta na adoção de medidas para evitar a propagação do vírus.

Numa segunda fase, Pequim adotou medidas drásticas de isolamento e registou uma clara diminuição dos contágios, ao mesmo tempo que o Covid-19 se propagava para fora do país.

Esta quinta-feira, pela primeira vez desde o início do surto, as autoridades chinesas não reportaram nenhum novo caso de contaminação de origem local.

A pandemia de coronavírus fez subir a tensão entre a China e os Estados Unidos.

Esta semana, os correspondentes na China dos jornais norte-americanos New York Times, Washington Post e Wall Street Journal receberam um prazo de 10 dias para entregarem as suas carteiras profissionais, o que equivale a uma expulsão.

Três jornalistas do Wall Street Journal já tinham sido expulsos no final de fevereiro.

Segundo Pequim, a decisão é uma reação à decisão "escandalosa" dos Estados Unidos de reduzir fortemente o número de chineses autorizados a trabalhar nos Estados Unidos para meios de comunicação chineses.

O chefe da diplomacia norte-americana, Mike Pompeo, recusou qualquer comparação, frisando que a medida tomada por Washington visou "membros de órgãos de propaganda chinesa".

Também esta semana, Donald Trump provocou "forte indignação" à China ao utilizar a expressão "vírus chinês".