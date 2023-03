Turbulência em voo entre Luanda e Lisboa causa 10 feridos

JN Hoje às 08:24 Facebook

Um episódio de turbulência severa num voo da companhia aérea angolana TAAG, que fazia a ligação Luanda e Lisboa, na quinta-feira, causou 10 feridos, entre os quais dois membros da tripulação.

De acordo com a imprensa angolana, a agitação aconteceu quando o avião da Hi Fly, ao serviço da TAAG, sobrevoava a República Democrática do Congo. Vários objetos, incluindo carrinhos das refeições, tabuleiros, pratos e garrafas, foram projetados para o ar. O momento gerou grande pânico entre os passageiros, oito dos quais necessitaram de primeiros socorros, avança o "Novo Jornal", de Angola.

Imagens que circulam na Internet mostram os estragos provocados pelo incidente. Podem ser vistas rachaduras no teto da aeronave provocadas pelo impacto dos objetos e comida espalhada pelos corredores.

Segundo o jornal angolano, dois membros da tripulação também ficaram feridos, tendo um deles sido assistido por um médico que seguia a bordo do Airbus A300, sacudido pela turbulência desde que descolou do aeroporto internacional de Luanda. À chegada ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, os feridos tinham uma equipa médica e uma ambulância à espera.

A TAAG explicou, em comunicado, que os problemas sentidos a bordo resultaram das "condições meteorológicas a bordo", adiantando que o incidente obrigou a companhia aérea a reprogramar outro voo que também se destinava à capital portuguesa. A nota dá conta de que a empresa acionou "de imediato e de forma preventiva" os serviços de emergência.