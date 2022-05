Turquia diz que Rússia e Ucrânia pediram ajuda para exportar cereais

JN/Agências Hoje às 09:35 Facebook

O presidente turco voltou a convidar os homólogos da Rússia e da Ucrânia, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, para uma cimeira na Turquia e garantiu que ambos os países lhe pediram ajuda para poder exportar cereais.

"Tanto os ucranianos quanto os russos querem ajuda para exportar cereais", disse Recep Tayyip Erdogan aos órgãos de comunicação social depois de terminar a oração do Ramadão numa mesquita de Istambul.

O líder islâmico indicou que o seu assessor Ibrahim Kalin e o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Onal Sedat, reuniram-se no sábado em Kiev com as autoridades ucranianas e que transmitiram uma série de "desejos", sem concretizar.

"Provavelmente, teremos uma reunião com Putin esta semana", disse Erdogan.

O presidente Erdogan também insistiu na sua oferta, feita inúmeras vezes desde o início da agressão russa contra a Ucrânia, para que Putin e Zelensky se encontrem na Turquia, sublinhando que o seu país será o lugar onde "serão dados passos em relação a (uma solução) no leste da Ucrânia".

O presidente turco disse ainda que a cimeira poderá ocorrer em Istambul ou Ancara.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou cerca de três mil civis, segundo a ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A ofensiva militar causou a fuga de mais de 12 milhões de pessoas, das quais mais de 5,4 milhões para fora do país, de acordo com os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.