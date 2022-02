Ucrânia quer um prazo "claro" para a adesão à NATO

JN/Agências Hoje às 15:38, atualizado às 15:59 Facebook

Twitter

Partilhar

A Ucrânia quer um calendário "claro" para aderir à NATO, disse, este sábado, o presidente Volodymyr Zelensky, durante um fórum de segurança, à medida que os receios de uma invasão russa aumentam. "Que podemos nós fazer? Podemos continuar a apoiar energicamente a Ucrânia e as suas defesas".

Numa intervenção numa conferência internacional em Munique, Volodymyr Zelensky pediu ainda aos países ocidentais para acabarem com o que chamou "política de apaziguamento" da Rússia, com cujo Presidente, Vladimir Putin, propôs um encontro. "Não sei o que quer o presidente russo, eis porque proponho que nos encontremos", declarou.

Zelensky afirmou que, "nas próximas semanas, é preciso procurar novas garantias de segurança para a Ucrânia com os países do Conselho de Segurança e com a participação da Europa, Alemanha e Turquia".

"Deram à Ucrânia garantias de segurança quando renunciou às suas armas nucleares, deixando de ser a terceira potência nuclear mundial. Não temos essas armas nem temos segurança, mas temos o direito de exigir que acabe a política de apaziguamento e garantias de segurança e de paz", argumentou.

Questionou se a comunidade internacional aprendeu alguma coisa com as duas guerras mundiais e apelou a que atue urgentemente se quiser evitar uma terceira.

"A Ucrânia pede paz. A Europa pede paz. A Rússia diz que não quer atacar. Alguém está a mentir", declarou, considerando que "a arquitetura de segurança" mundial está danificada e que é preciso uma nova.

PUB

"Diz-se que as portas da NATO estão abertas, o que está muito bem, mas não há passos concretos", afirmou Zelensky, depois de ter ouvido o chanceler alemão, Olaf Scholz, declarar que a adesão da Ucrânia à NATO não está na ordem do dia e que seria absurdo a Rússia partir para a guerra por causa dessa perspetiva.

Mas Zelensky insistiu que o mundo deve estar ciente do que considera serem as verdadeiras intenções de Putin e recordou a anexação da Crimeia em 2014.

"Há alguns anos Vladimir Putin desafiou a ordem mundial com um discurso nesta conferência. O mundo reagiu apaziguando-o. O apaziguamento levou à invasão da Crimeia", invocou.

O presidente ucraniano garantiu que o seu país está consciente do que se passa, de que a ameaça de guerra é real e que está disposto a defender-se, mas sem responder a "provocações, o que faria o perigo ser muito maior".

A Conferência de Segurança de Munique é uma plataforma informal em que se discutem temas estratégicos entre altos responsáveis de vários países.

O Ocidente e a Rússia vivem atualmente um momento de forte tensão, com o regime de Moscovo a ser acusado de concentrar pelo menos 150.000 soldados nas fronteiras da Ucrânia, numa aparente preparação para uma potencial invasão do país vizinho.

Moscovo desmente qualquer intenção bélica e afirma ter retirado parte do contingente da zona.

Entretanto, nos últimos dias, o exército da Ucrânia e os separatistas pró-russos têm vindo a acusar-se mutuamente de novos bombardeamentos no leste do país, onde a guerra entre estas duas fações se prolonga desde 2014.

Os líderes dos separatistas pró-russos de Lugansk e Donetsk, no leste da Ucrânia, decretaram hoje a mobilização geral para fazer face a este aumento da violência.

Os observadores internacionais da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) informaram na sexta-feira que as violações do cessar-fogo na região registaram um "aumento significativo", com mais de 800 violações só na sexta-feira, mais do triplo da média do último mês.