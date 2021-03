Vacina da Pfizer com 100% de eficácia em jovens entre os 12 e 15 anos

R.N.C. com agências Hoje às 12:21, atualizado às 12:31 Facebook

Os laboratórios BioNTech e Pfizer anunciaram esta quarta-feira que a sua vacina contra a covid-19 demonstrou eficácia de 100% nos jovens com idades entre 12 e 15 anos e acreditam que a vacinação nesta faixa etária começará antes do início do próximo ano escolar.

Os testes clínicos de fase 3 com 2260 adolescentes dos Estados Unidos "mostraram uma eficácia de 100% e uma resposta robusta na forma de anticorpos", afirmaram as empresas em comunicado.

A BioNTech e a Pfizer detalham que naquele grupo foram registados 18 casos de covid-19 (todos tinham recebido placebo, substância neutra), enquanto os que a quem foi administrada a vacina não desenvolveram a doença da SARS-CoV-2.

A Reuters avança que a Pfizer já tem autorização para administrar a vacina contra a covid-19 a partir dos 16 anos de idade.

Albert Bourla, presidente executivo da Pfizer, diz que a empresa planeia pedir nas próximas semanas uma "autorização de emergência", nos Estados Unidos e em outros países, para avançar com a vacinação nos adolescentes.