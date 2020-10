Vacina de Oxford para a covid-19 dá imunidade "robusta" a pessoas com mais idade

JN/Agências Hoje às 09:12 Facebook

Twitter

Partilhar

A vacina experimental para a covid-19 que está a ser desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca produziu uma resposta imunitária robusta em pessoas mais velhas, o grupo de maior vulnerabilidade.

De acordo com os resultados preliminares publicados esta segunda-feira pelo jornal "Financial Times", que deverão ser publicados em breve numa revista científica, a vacina experimental da Universidade de Oxford estimulou a produção de anticorpos e de linfócitos T "em pessoas com mais idade", limitando a evolução da doença com gravidade.

A informação sobre a "resposta imunitária robusta" em pessoas mais velhas, confirmada por duas fontes próximas da investigação, está em linha com a análise divulgada em julho, na revista "The Lancet", que dava conta da segurança da vacina, que gerava "respostas imunológicas robustas" em pessoas com idade entre os 18 e os 55 anos.

Os ensaios clínicos da vacina experimental da universidade britânica - que surge à frente na corrida - tiveram de ser suspensos em setembro, depois de um voluntário ter tido uma reação adversa grave, tendo sido retomados alguns dias depois.