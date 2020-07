Vacina da covid-19 de Oxford ativa resposta imunitária de forma segura

JN Hoje às 14:59 Facebook

A vacina para a covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford mostra resultados promissores de eficácia e segurança no combate à covid-19, revelam os primeiros resultados dos testes clínicos.

Os testes em humanos, que desde abril envolveram cerca de mil voluntários sãos entre os 18 e os 55 anos, permitiram aos cientistas concluir que o projeto de vacina gera anticorpos e células-T, um tipo de glóbulos brancos do sangue, que podem enfrentar o novo coronavírus, revela o estudo divulgado esta segunda-feira na revista "Lancet".

Segundo os dados disponibilizados pela equipa científica que desenvolve a nova vacina para a covid-19 os níveis das células-T tiveram um pico 14 dias após a vacinação e o nível de anticorpos atingiu o máximo 28 dias após a injeção.

No entanto, ainda falta demonstrar que essa resposta imunitária combinada basta para evitar a infeção, salientam os investigadores, que mesmo assim consideram que o efeito conseguido é muito positivo.

A vacina, com o nome técnico de ChAdOx1 nCoV-19, é feita de um vírus geneticamente modificado, que provoca uma constipação em chimpanzés, revela a BBC. As alterações genéticas fazem com que o vírus não infete humanos e que "se pareça" com o coronavírus da covid-19, para que o sistema imunitário aprenda a atacar o SARS CoV-2.

Os testes mostraram que não há efeitos secundários perigosos da toma da vacina, apesar de 70% das pessoas que participaram no estudo terem sentido febre ou dores de cabeça, sintomas controláveis com paracetamol.

O presidente da comissão de Ética de Investigação de Berkshire, que aprovou os testes em Oxford e continua a acompanhar o trabalho dos investigadores, afirmou que a equipa está "absolutamente determinada" a conseguir uma vacina viável.

"Ninguém pode falar de prazos. As coisas podem correr mal, mas a realidade é que, em conjunto com uma grande empresa farmacêutica [a AstraZeneca], essa vacina poderia estar disponível em setembro e é para esse objetivo que se está a trabalhar", assinalou.

Neste momento, Oxford tenta realizar testes em 15 mil pessoas, mas até ao momento ainda não foi possível chegar a esse número, de forma a provar a eficácia da vacina, devido à escassez de infeções com o novo coronavírus no Reino Unido. Até agora, cinco mil pessoas foram inoculadas no Brasil e duas mil na África do Sul.