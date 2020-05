Vacina para covid-19 poderá estar pronta num ano, acredita a Agência Europeia do Medicamento

JN/ com agências Hoje às 13:07 Facebook

A Agência Europeia do Medicamento acredita que a vacina para travar a pandemia pode ser aprovada dentro de um ano, num cenário "otimista".

Citado pela agência Reuters, Marco Cavaleri, diretor da estratégia de ameaças e vacinas à saúde biológica da Agência Europeia do Medicamento (AEM), acredita que o antídoto pode ser aprovado no espaço de um ano.

A AEM garante que está a fazer tudo para acelerar o processo de aprovação de uma futura vacina contra o novo coronavírus, mostrando reservas de que esta possa estar pronta já em setembro.

"Para vacinas e uma vez que o seu desenvolvimento começa do zero, podemos ver as coisas pelo lado otimista e apontar um ano a partir de agora, ou seja no início de 2021", explicou, rejeitando a ideia de que a terceira fase de testes possa vir a ser excluída já que permite garantir a segurança e eficácia da injeção.

A entidade que aprova os medicamentos no espaço europeu está a analisar 115 terapias e tratamentos diferentes para a covid-19. Alguns desses tratamentos para quem está infetado podem vir a ser aprovados este verão, mas Marco Cavaleri não especificou quais.

A corrida mundial para encontrar uma vacina continua, com atletas musculados como a China e os EUA, e a União Europeia não quer ficar atrás.

"Se uma vacina for desenvolvida fora da Europa, devemos fazer todos os possíveis para garantir que ela esteja realmente disponível para todos os países", disse Peter Liese, membro proeminente do partido da União Democrática Cristã da Alemanha, a que pertence a chanceler Angela Merkel.