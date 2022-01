Vacinação no Mundo: quem obriga e quem castiga

JN Ontem às 22:52 Facebook

Twitter

Partilhar

As restrições aplicadas nos países estão a aumentar para forçar a vacinação contra a covid-19.

Áustria - Obrigatório nos adultos

Será o primeiro país da Europa a tornar a vacinação obrigatória para adultos. O chanceler Karl Nehammer anunciou que tal acontecerá no início de fevereiro e haverá multas pesadas para quem não cumprir.

Itália e Grécia - Quem recusa, paga

Em Itália, há multas no valor de 100 euros para as pessoas com mais de 50 anos, profissionais de saúde, de educação, polícia e militares que não tomem a vacina, já que o Governo decidiu que era obrigatória para aquela população. Na Grécia, os maiores de 60 anos que recusarem ser vacinados enfrentam uma multa de 100 euros por mês.

França - Ficam à porta

A vacinação não é obrigatória mas, desde esta semana, quem não estiver não pode aceder a atividades sociais e locais de diversão, assim como viajar de avião e usar transportes públicos de longo curso.

PUB

Alemanha - Vai legislar obrigatoriedade

No final do primeiro semestre deste ano a vacinação contra a covid-19 deverá ser obrigatória, assim o parlamento aprove as pretensões da chanceler Angela Merkel. Também estão previstas restrições de acesso a espaços culturais e de lazer.

Singapura - Cuidados médicos pagos

Em novembro foi decidido que os não vacinados por decisão própria terão de suportar os encargos com os cuidados de saúde. A medida surge depois das autoridades constatarem que ocupam a maioria das camas nas unidades hospitalares, sobrecarregando desnecessariamente o sistema.

Canadá - Novo imposto de saúde

No Quebec, quem não está vacinado sofrerá a aplicação de um novo imposto de saúde. Os não vacinados são quase metade dos internados nos cuidados intensivos e um terço dos casos que chegam aos hospitais.

Costa Rica - Vacinação de menores

Os menores de 18 anos têm de ser obrigatoriamente vacinados, uma decisão da Comissão Nacional de Vacinação e Epidemiologia que alude ao "interesse superior da criança e do adolescente". A vacina contra a covid-19 já integra o plano oficial de vacinação daquele país, a par da poliomielite, vírus do papiloma humano, entre outras, todas obrigatórias.

Austrália - Cuidadores obrigados

Desde junho que é obrigatória a vacinação para trabalhadores de risco que cuidam de idosos ou trabalham em locais que acolhem pessoas de quarentena.

Arábia Saudita - Sem trabalho presencial

Desde maio que os trabalhadores, tanto do setor público como privado, têm de estar vacinados para acederem ao local de trabalho. O mesmo acontece para ​​​​​​​poderem aceder a estabelecimentos de educação, edifícios públicos ou privados.