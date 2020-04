Vandalizam carro de médica com frase insultuosa por ela continuar a trabalhar

JN Hoje às 13:14 Facebook

O carro de uma médica ginecologista foi vandalizado numa garagem em Barcelona, Espanha. Nas portas laterais escreveram "rata contagiosa". Muitos profissionais de saúde e trabalhadores que continuam a ter de sair de casa estão a ser alvo de ataque dos vizinhos.

A médica preparava-se para sair de casa e ir trabalhar para o hospital quando encontrou a sua viatura vandalizada com a frase insultuosa.

A imagem, amplamente partilhada nas redes sociais, ilustra mais um ataque de que são vítimas os trabalhadores que têm de permanecer ao serviço, nomeadamente os da área da saúde.

O caso, que aconteceu em Barcelona, foi denunciado pela agência de notícias Efe, e não é único.

Em muitos prédios, os vizinhos têm deixado mensagens a pedir aos trabalhadores da área da saúde que abandonem as suas casas, sugerindo que se hospedem num hotel.

No entanto, nem só os profissionais de saúde têm sido confrontados com insultos e mensagens anónimas nas urbanizações onde vivem, como aconteceu este fim de semana com uma trabalhadora de um supermercado, em Cartagena, a quem os vizinhos pediram que se fosse embora.