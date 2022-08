Vários mortos em despiste de camião junto a arraial nos Países Baixos

JN Hoje às 20:48 Facebook

Várias pessoas morreram, este sábado, quando um camião se despistou junto a uma festa de rua na cidade de Nieuw Beijerland, no sul dos Países Baixos.

A polícia, que não deu números específicos de vítimas, disse que está investigar o incidente, que aconteceu por volta das 19 horas (18 horas em Portugal continental, a cerca de 30 quilómetros de Roterdão.

Vandaag 18:00 zuidzijdsedijk Nieuw-Beijerland zwaar ongeval meerdere zwaargewonden en Dodelijke slachtoffers !! Vrachtwagen is van de Dijk gereden heeft meerdere personen Geraakt en meegesleurd er was een Barbecue daar met mensen Foto"s Rik Bos Media NN Grip 1 pic.twitter.com/BJIvl3B6hT - Rik Bos media-NN Bezit van perskaart (@0186Fotograaf) August 27, 2022

"Em algum momento, um camião saiu da estrada e colidiu com a festa", disse a porta-voz da polícia Elianne Mastwijk à emissora local "Rijnmond".

As causas do acidente não são claras e ainda não se sabe quantas pessoas morreram ou ficaram feridas, uma vez que o camião ainda não foi removido do local.