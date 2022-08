Viagem do coração de D. Pedro IV é notícia em todo o Mundo

Inês Inteiro Hoje às 15:30 Facebook

O coração de D. Pedro IV chegou esta segunda-feira a Brasília, para comemorar os 200 anos de independência da antiga colónia portuguesa. Desde o anúncio da viagem, a notícia tem estado nas bocas do Mundo.

O coração de D. Pedro IV vai ser exposto no Brasil no dia 7 de setembro, data que marca um dos mais importantes momentos do país, e um marco na declaração de emancipação da independência, o grito do Ipiranga.

O "desenterrar" desta relíquia da monarquia portuguesa trouxe uma cobertura mediática ao acontecimento que poucas vezes se viu. A notícia de que o "coração do primeiro imperador do Brasil atravessou a Atlântico para marcar os 200 anos de independência" não se ficou pelo país sul-americano, e decidiu fazer também ela uma viagem maior entre os mais diversos jornais do Mundo.

De Espanha, à Alemanha, passando por França e Reino Unido, fazendo uma visita à Coreia, a notícia do coração de um monarca, que está preservado em formol dentro de um recipiente de vidro, trancado a cinco chaves, e que foi fazer "uma visita de Estado" ao Brasil, tem marcado presença na cobertura mediática ao longo do globo.

Para muitos, loucura, para outros, pátria, o ineditismo deste acontecimento elevou os países irmãos a um alcance internacional.