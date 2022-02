Vídeos pró-russos sobre retirada de civis foram criados há dois dias

JN/Agências Hoje às 21:48 Facebook

Os metadados de dois vídeos publicados esta sexta-feira por separatistas pró-russos a anunciar evacuações nas regiões fronteiriças da Ucrânia mostram que os arquivos foram criados há dois dias, confirmou a agência de notícias AP.

No vídeo do líder de Donetsk, Denis Pushilin, este adianta que a Rússia preparou alojamento para deslocados. Pushilin alegou na declaração transmitida no Telegram, esta sexta-feira à tarde, que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ordenaria uma ofensiva iminente na área.

Leonid Pasechnik, líder rebelde de Lugansk, publicou também um vídeo semelhante na sua conta do Telegram hoje. O Telegram retém os metadados que guardam, por padrão, a data em que um arquivo é criado.

As autoridades dos Estados Unidos alegaram que a Rússia planeou uma invasão e disseram que o Kremlin programou vídeos pré-gravados, como parte de uma campanha de desinformação.

O aumento das tensões no leste da Ucrânia agravou os receios ocidentais de uma invasão russa e uma nova guerra na Europa.

Bombardeamentos e tiroteios são comuns ao longo da linha que separa as forças ucranianas das rebeldes, mas a violência direcionada é pouco usual em cidades controladas por rebeldes como Donetsk.

De acordo com a AP, um atentado à bomba atingiu um carro junto ao principal edifício do governo na cidade ucraniana. O líder das forças separatistas, Denis Sinenkov, disse que o carro era seu, informou a agência de notícias Interfax.

Os separatistas nas regiões de Lugansk e Donetsk, que formam o centro industrial da Ucrânia conhecido como Donbass, disseram que estão a retirar civis dos locais e a encaminhá-los para a Rússia.

O anúncio parece fazer parte dos esforços de Moscovo para combater os avisos do Ocidente de uma invasão russa e culpar a Ucrânia como sendo o agressor.

O líder de Donetsk, Denis Pushilin, disse que mulheres, crianças e idosos sairão primeiro, e que a Rússia preparou sítios para os acolher.

As autoridades começaram a retirar crianças de um orfanato em Donetsk, e outros moradores embarcaram em autocarros para a Rússia.

Têm-se formado longas filas nos postos de combustível à medida que mais pessoas se preparam para sair por conta própria.