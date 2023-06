JN 17 Junho 2023 às 15:45 Facebook

Sérgio Roberto Carvalho foi retirado da cadeia numa carrinha celular e na presença de um forte contingente policial.

Já o percurso até ao aeroporto de Budapeste foi escoltado por dezenas de viaturas, entre as quais blindados com polícias armados com metralhadoras, e por um helicóptero. Na frente deste comboio circularam motos da Polícia, que foram abrindo caminho para que a carrinha celular não tivesse de parar a marcha em nenhum ponto do trajeto.

Também parte do aeroporto de Budapeste foi encerrada para que a passagem do major Carvalho da carrinha celular para o avião fosse efetuada num local isolado e inacessível. Pouco depois, o "Escobar brasileiro" seguiu viagem a bordo de um jato do Estado belga e, chegado ao destino, foi colocado numa cadeia de alta de segurança.