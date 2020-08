Vírus do Nilo Ocidental faz dois mortos em Espanha

JN/AFP Hoje às 19:04 Facebook

Duas pessoas morreram e 23 estão hospitalizadas no sul da Espanha devido a um surto do vírus do Nilo Ocidental, causado pela picada de um mosquito.

Uma mulher de 85 anos morreu por causa da doença nesta sexta-feira, num hospital de Sevilha, um dia depois de um homem de 77 anos se tornar a primeira vítima mortal, disse uma porta-voz da secretaria de Saúde do governo regional da Andaluzia. A porta-voz acrescentou que entre os 23 internados pelo vírus, sete estão em unidades de cuidados intensivos.

O vírus do Nilo Ocidental apresenta sintomasm semelhantes aos da gripe, mas em casos extremos pode dar lugar a tremores, febre, coma e uma inflamação do cérebro conhecida como encefalite. Também pode causar meningite.

Descoberto em 1937, no Uganda, o vírus é transmitido por aves e infeta os humanos através da picada de mosquitos. Há registos do vírus em África, na Ásia, Europa e Austrália.

Cidades estão a pulverizar várias zonas, para evitar os mosquitos Foto: EPA/Town Hall of Palomares del Rio

O surto em Espanha ocorreu nas localidades de Coria del Río e La Puebla del Río, ambas nas margens do rio Guadalquivir.

O governo regional da Andaluzia pulverizou várias áreas húmidas da região para matar mosquitos e reduzir o risco de transmissão. Também incentivou a população a usar mosquiteiros em casa.

O surto deste vírus ocorre durante a pandemia de coronavírus em Espanha, um dos países mais afetados na Europa.