Vírus pode ter começado a espalhar-se em agosto, diz estudo de Harvard

O novo coronavírus pode ter começado a propagar-se na China em agosto de 2019, apurou um novo estudo da Universidade de Medicina de Harvard.

Face a recentes evidências de que o vírus poderia ter começado a circular antes do início do surto, identificado em dezembro, uma equipa de investigadores de Harvard recorreu a dados anteriores para investigar esse possibilidade. Assim, os investigadores basearam-se em 111 imagens de satélite de alta resolução de parques de estacionamento de hospitais em Wuhan (de janeiro de 2018 a abril de 2020) e em consultas realizadas num motor de busca (o Baidu, dominante na China) relacionadas com sintomas como "tosse" e "diarreia", também na cidade chinesa onde a doença surgiu.

Através dessa metodologia, identificaram uma "tendência ascendente no tráfego hospitalar e no volume de pesquisas, que começou no final do verão e início do outono de 2019", com aumento acentuado em agosto. "Embora as pesquisas sobre o sintoma respiratório 'tosse' tenham mostrado flutuações sazonais coincidentes com as estações anuais do vírus influenza [gripe normal], a 'diarreia' é um sintoma mais específico da covid-19 e só mostra uma associação com a epidemia atual", informa a investigação.

O crescimento dos indicadores em causa "precedeu o início documentado da pandemia de SARS-CoV-2 em dezembro de 2019", concluíram os especialistas. Embora a conclusão tenha de ser encarada com cautela, uma vez que não se pode estabelecer com rigor uma relação direta, dá força a teses anteriores. "Embora não possamos confirmar se o aumento do volume esteve diretamente relacionado com o novo vírus, as nossas evidências corroboram outros trabalhos recentes que mostram que a emergência começou antes da identificação no mercado de marisco", acrescenta o estudo.

As conclusões, apontam os cientistas, "também corroboram a hipótese de que o vírus surgiu naturalmente no sul da China" e que já estaria a circular quando aconteceu o foco em Wuhan. De acordo com um estudo anterior, publicado pela revista "Frontiers in Medicine", o novo coronavírus já circulava silenciosamente em Wuhan, em outubro, tendo-se alastrado "aleatoriamente e sem mostrar sinais epidémicos".